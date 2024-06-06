Неуправляемый трамвай на большой скорости протаранил другой вагон в Кемерове. Погиб один человек, количество пострадавших превысило 100. ДТП вскрыло проблему изношенности этого вида транспорта.

ЧП произошло на Логовом шоссе на маршруте №10 около 7.30 по местному времени (3.30 мск) в четверг, 6 июня. Первый трамвай спускался с крутого участка, набрал большую скорость — по неофициальной информации, она была около 80 километров в час — и нагнал второй вагон.

В соцсетях распространилось видео, на котором трамвай входит в поворот, у него срывает двери, и из салона прямо на проезжую часть вылетают пассажиры.

«У ДК шахтеров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: "Ложитесь!", но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста», — описала произошедшее NGS42.RU одна из пассажирок.

Есть погибший

Количество пострадавших в аварии росло в течение дня. По последним данным, их число составило 109 человек.

Через несколько часов после столкновения мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что один из находившихся в тяжелом состоянии скончался.

К вечеру в стационаре осталось 20 человек. Их состояние стабильное, а прогнозы врачей позитивные. Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды.

Среди обратившихся за медицинской помощью было семь подростков. Все они уже дома.

Молодые вожатая и трамвай

Вагоном управляла 23-летняя девушка. После столкновения она оказалась заблокирована в кабине, ее извлекали спасатели.

«Александра работает у нас с октября прошлого года, но за это небольшое время хорошо себя зарекомендовала, многие хотят стать ее напарницей. Она находится в больнице, у нее множественные травмы и переломы, в том числе открытый», — сообщил начальник пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Максим Гончаренко NGS42.RU.

По данным КЭТК, управление потерял вагон АКСМ-60102 белорусского производства. На момент аварии трамвай был в эксплуатации около трех лет.

«Вчера ребенок три трамвая поменяла. Сегодня на один села — авария такая страшная (произошла). Вы посмотрите, что происходит: то трамваи горят, то тормоза ломаются, все разваливается кругом», — рассказала «Известиям» мать вагоновожатой.

Изношенный транспорт

Официальная версия причины аварии еще не озвучена. По неофициальной — у трамвая отказали тормоза.

Перевозчик заверял, что вагон был выпущен исправным, он штатно отработал первый рейс. А на прошлой неделе прошел ТО-2 (второе техническое обслуживание). Но это не исключает отказа систем в процессе движения.

В целом же износ трамваев в Кемерове достигает 90%, сообщил мэр Анисимов ТАСС. Возраст вагонов составляет до 40 лет.

Фото: © МЧС России

Город, по словам главы, заявляется в федеральные программы по обновлению этого транспорта. Но сначала надо подготовить инфраструктуру.

Анисимов назвал трамвай приоритетным видом. Власти собираются увеличить среднюю скорость с семи до 17 километров в час.

СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.