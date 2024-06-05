Кремль прокомментировал идею объединения двух Алтаев

Кремль не обсуждает возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений (этого вопроса) — эта тема не на повестке дня у нас», — цитирует ТАСС Пескова.

Материалы о возможном объединении республики и края появились в алтайских СМИ и телеграм-каналах. В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в России есть регионы, которые нуждаются в укрупнении, но конкретных она не называла.

Республика Алтай до 1991 года входила в Алтайский край, ранее она называлась Горно-Алтайская автономная область (а до 1948 года — Ойротская автономная область).