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Определены победители майских игр

Источник:
Sibnet.ru
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Военный словарь Ростелеком
Фото: © Sibnet.ru
Определены победители онлайн-игр «Морской бой» и «Военный словарь», открытых на «Карте Победы» к 9 мая.

В «Морском бое» участники сыграли по 100 боев и 10 супербоев, ответили на 60 игровых вопросов, чтобы заработать дополнительные баллы. По количеству набранных баллов игроки расположились в общей турнирной таблице. 

В «Военном словаре» игроки на время собирали слова из букв. Всего за время игры выполнили 42 задания разной степени сложности. Рейтинг игроков также составлен на основе заработанных за задания баллов.

Главные призы игр распределены между участниками, вошедшими в топ-10, дополнительные призы разыграны между игроками, занявшими места с 11 по 100-е.

Списки победителей опубликованы на страницах игр в блоке «Призовой фонд». Чтобы посмотреть ники победителей, нужно кликнуть «Победители».

Список победителей отличается от рейтинговых таблиц игр, так как некоторые участники за нечестную игру были дисквалифицированы и лишены права на получение приза. 

Кроме того, два игрока вошли в топ-10 сразу двух игр и, согласно правилам, были признаны победителем в той игре, где достигли итогового результата раньше. 

Всем победителям администрация Sibnet.ru отправила письма на электронную почту, указанную в профиле на портале. Ответить необходимо не позднее 30 мая. 

Если видите свой ник в списке победителей, но в вашем профиле на Sibnet.ru не указан e-mail, срочно добавьте почту в профиль и напишите об этом на адрес: box@sibnet.ru. Иначе организаторы не смогут связаться с вами для вручения приза.

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