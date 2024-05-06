Sibnet.ru зовет на «Морской бой»

Огонь — всплеск — корабль потоплен! Игра «Морской бой» за призы от Ростелкома стартует на Sibnet.ru.

Новая игра на «Карте Победы» — классический морской бой на полях в клеточку 10 на 10 квадратов. Флот состоит из 10 кораблей: четырех катеров (однопалубные), трех эсминцев (двухпалубные), двух крейсеров (трехпалубные) и одного линкора (четырехпалубный).

Есть две версии происхождения игры. Первая — ее придумал бурлак Петр Кондратьев во второй половине XIX века, мечтающий о водных сражениях. Вторая — «Морской бой» появился во время Первой мировой войны. Популяризировал его американский инженер Милтон Брэдли в 1930-х годах. Он выпускал специально расчерченные блокноты.

Задача — потопить корабли соперника, а свои расположить так, чтобы не потерять их.

Игра продлится с 13 по 26 мая. Каждый день будет доступно пять боев. После каждых 10 откроется супербой. В нем будет только по одному кораблю и всего 20 ходов.

За победы начисляют баллы, за проигрыши — снимаются. Победителем «Морского боя» будет тот, кто наберет больше всех очков.

Как выиграть

Бить по диагонали. В этом случае больше шансов «зацепить» один из кораблей противника.

Не ставить корабли в центр. Этот совет относится к крейсерам и линкору. Их лучше расположить у границ поля или по углам.

Не стрелять в одну и ту же часть карты, если там дважды были промахи.

Регулярно играть в «Баллы за ответ». Дополнительные очки можно получить в викторине с вопросами о различных видах связи. Вопросы ежедневно обновляются, на пропущенные ответить нельзя.

Что в призах

В «Морском бое» будет 10 призовых мест. Тот, кто наберет больше всех баллов, заберет роутер RT-X, который с помощью искусственного интеллекта умеет распознавать игровой трафик и отдавать ему приоритет.

Игроки, занявшие второе и третье место, получат лампы с блютус-колонкой и беспроводной зарядкой.

В трофеях будут портативная блютус-колонка, пауэрбанк, блютус-клавиатура и набор из компьютерной мыши и коврика. Часть призов разыграют между сотней участников.