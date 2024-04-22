НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Дочь Кадырова наградили медалью «За заслуги перед Чечней»

Источник:
Sibnet.ru
386 2
Табарик Кадырова и глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © мэрия Грозного

Табарик Кадырова, 19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», сообщила мэрия Грозного.

Табарик «проявила себя как инициативный и эффективный руководитель», отмечается в сообщении.

Сестру наградили за вклад в «развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона», сообщила Хадижат Кадырова, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни.

По ее словам, благодаря «инновационному подходу» Табарик к работе положение малого и среднего бизнеса в Чечне улучшается.

Табарик возглавила компанию «Ирс Групп» в марте 2023 года. Организация занимается торговлей, выпечкой хлеба, управлением недвижимостью, пассажирскими перевозками.

Табарик — четвертая дочь Кадырова. В 17 лет, сразу после окончания школы, она вышла замуж.

Еще по теме
СМИ узнали о претендентах на отставку среди губернаторов
Кремль прокомментировал ужесточение выезда за границу
Кадыров объявил «постыдной провокацией» задержание главы МЧС
Песков пообещал изменения в церемонии инаугурации президента
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
Обсуждение (2)
Картина дня
Володин обвинил США в краже российских активов
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
Началась шестидневная рабочая неделя
Депутаты призвали ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых
О самом главном
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
84
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
49
Кремль прокомментировал ужесточение выезда за границу
40
Запад испугался прорыва российских войск на Украине
31
Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО
29
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины