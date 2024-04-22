Дочь Кадырова наградили медалью «За заслуги перед Чечней»

Табарик Кадырова, 19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», сообщила мэрия Грозного.

Табарик «проявила себя как инициативный и эффективный руководитель», отмечается в сообщении.

Сестру наградили за вклад в «развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона», сообщила Хадижат Кадырова, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни.

По ее словам, благодаря «инновационному подходу» Табарик к работе положение малого и среднего бизнеса в Чечне улучшается.

Табарик возглавила компанию «Ирс Групп» в марте 2023 года. Организация занимается торговлей, выпечкой хлеба, управлением недвижимостью, пассажирскими перевозками.

Табарик — четвертая дочь Кадырова. В 17 лет, сразу после окончания школы, она вышла замуж.