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Названа главная опасность подгоревших блюд

Источник:
Sibnet.ru
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Употребление блюд с подгоревшей корочкой смертельно опасно, рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

Даже при небольшом избыточном термическом воздействии в продукте возникают канцерогены. Вне зависимости от того, насколько велико их количество в еде, употребление такое пищи может привести к печальным последствиям.

«К сбою в обмене веществ, отравлению, патологическим изменениям в организме, в том числе спровоцировать рост опухолей и запустить мутационные процессы», — перечислила потенциальные последствия Юрова в интервью NEWS.ru.

Даже если срезать подгоревшую черную корку, часть образовавшихся канцерогенов останется в продукте. Именно поэтому употреблять такую еду не рекомендуется. Оптимально сразу признать ее испорченной и утилизировать.

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Топ комментариев

nicollaich

«Большая семерка» не является международной организацией, так как не имеет устава и не основана на международном...

Alhazred

Так как победы Украины не будет, твой комментарий не имеет смысла.)))

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

saxat

...и ключ от квартиры, где деньги лежат!