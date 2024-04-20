Названа главная опасность подгоревших блюд

Употребление блюд с подгоревшей корочкой смертельно опасно, рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

Даже при небольшом избыточном термическом воздействии в продукте возникают канцерогены. Вне зависимости от того, насколько велико их количество в еде, употребление такое пищи может привести к печальным последствиям.

«К сбою в обмене веществ, отравлению, патологическим изменениям в организме, в том числе спровоцировать рост опухолей и запустить мутационные процессы», — перечислила потенциальные последствия Юрова в интервью NEWS.ru.

Даже если срезать подгоревшую черную корку, часть образовавшихся канцерогенов останется в продукте. Именно поэтому употреблять такую еду не рекомендуется. Оптимально сразу признать ее испорченной и утилизировать.