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Ивлееву ждет суд из-за дискредитации ВС РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении по статье 20.3.3, части 1, КоАП РФ (дискредитация российских вооруженных сил) в отношении блогера Анастасии Ивлеевой.

Из карточки суда следует, что протокол был зарегистрирован 16 апреля. Судебное заседание назначено на 25 апреля 2024 года.

Что именно послужило причиной составления протокола — не уточняется.

В конце декабря 2023 года Ивлеева оскандалилась из-за проведения «голой вечеринки». Мероприятие вызвало большое резонанс.

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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.