Ивлееву ждет суд из-за дискредитации ВС РФ

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении по статье 20.3.3, части 1, КоАП РФ (дискредитация российских вооруженных сил) в отношении блогера Анастасии Ивлеевой.

Из карточки суда следует, что протокол был зарегистрирован 16 апреля. Судебное заседание назначено на 25 апреля 2024 года.

Что именно послужило причиной составления протокола — не уточняется.

В конце декабря 2023 года Ивлеева оскандалилась из-за проведения «голой вечеринки». Мероприятие вызвало большое резонанс.