Раскрыт секрет самого мощного взрыва всех времен

Международная группа исследователей выяснила происхождение самого мощного и яркого космического взрыва за всю историю наблюдений. Рекордный гамма-всплеск произошел в результате коллапса массивной звезды.

Самый мощный взрыв в космосе был зафиксирован 9 октября 2022 года многими обсерваториями и получил обозначение (GRB) GRB 221009A. Всплеск произошел примерно в 2,4 миллиарда световых лет от Земли, в направлении созвездия Стрельца. Он длился несколько сотен секунд.

До недавнего времени причина его возникновения оставалась загадкой. Чтобы отследить источник, команда астрономов провела наблюдения с помощью космического телескопа James Webb. Полученные данные указали на след сверхновой, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Astronomy.

При этом обнаружение источник породило новую загадку — по современной космологической модели, внутри обнаруженной сверхновой должны были находиться следы присутствия таких тяжелых элементов, как платина и золото. Однако они там отсутствовали.

Астрономы считают, что результаты наблюдений ставят под сомнения общепринятые теории — по всей видимости, чрезвычайно энергичные гамма-всплески не производят тяжелые элементы, как это считалось ранее.