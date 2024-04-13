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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыт секрет самого мощного взрыва всех времен

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа исследователей выяснила происхождение самого мощного и яркого космического взрыва за всю историю наблюдений. Рекордный гамма-всплеск произошел в результате коллапса массивной звезды.

Самый мощный взрыв в космосе был зафиксирован 9 октября 2022 года многими обсерваториями и получил обозначение (GRB) GRB 221009A. Всплеск произошел примерно в 2,4 миллиарда световых лет от Земли, в направлении созвездия Стрельца. Он длился несколько сотен секунд.

До недавнего времени причина его возникновения оставалась загадкой. Чтобы отследить источник, команда астрономов провела наблюдения с помощью космического телескопа James Webb. Полученные данные указали на след сверхновой, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Astronomy.

При этом обнаружение источник породило новую загадку — по современной космологической модели, внутри обнаруженной сверхновой должны были находиться следы присутствия таких тяжелых элементов, как платина и золото. Однако они там отсутствовали.

Астрономы считают, что результаты наблюдений ставят под сомнения общепринятые теории — по всей видимости, чрезвычайно энергичные гамма-всплески не производят тяжелые элементы, как это считалось ранее.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))