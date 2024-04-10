МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store

Фейковые приложения банка ВТБ и «Тинькофф банка» появились в App Store, говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«В App Store появились фейковые приложения ВТБ и "Тинькофф банка", которые воруют личные данные», — сказано в сообщении.

Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, но к ВТБ и «Тинькофф банку» они никакого отношения не имеют, отметили в ведомстве.

«В App Store нет приложений этих банков. Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию», — предупредили в МВД, призвав нее скачивать эти приложения.