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МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store

Источник:
Sibnet.ru
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Фейковые приложения банка ВТБ и «Тинькофф банка» появились в App Store, говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«В App Store появились фейковые приложения ВТБ и "Тинькофф банка", которые воруют личные данные», — сказано в сообщении.

Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, но к ВТБ и «Тинькофф банку» они никакого отношения не имеют, отметили в ведомстве. 

«В App Store нет приложений этих банков. Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию», — предупредили в МВД, призвав нее скачивать эти приложения.

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ЧП #Криминал #Интернет
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Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

saxat

"Москаляку на гиляку!" как с добрым утром от "братьев"

GammiPluh

Кучма? я надеялся он помер давно