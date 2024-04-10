Омская область пообещала собрать 3 млн тонн зерна

Власти Омской области планируют в 2024 году собрать не менее 3 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

В 2023 году в Омской области из-за засухи урожай зерновых сократился почти на 400 тысяч тонн, до 2,5 миллиона тонн. Из-за этого аграрии региона не дополучили порядка 5,6 миллиарда рублей.

«Основная задача на этот год — собрать не менее 3 миллиона тонн зерна и обеспечить производство картофеля и овощей в объеме 360 и 156 тысяч тонн соответственно», — ТАСС Дрофа.

Как уточнил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов, в области в 2024 году сохранится засушливый период, но есть предпосылки к более щадящим погодным условиям.

По его словам, соблюдение сельхозтехнологий, использование удобрений, средств защиты растений и сортовых семян также поможет нивелировать влияние климата.