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Омская область пообещала собрать 3 млн тонн зерна

Источник:
ТАСС
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Власти Омской области планируют в 2024 году собрать не менее 3 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

В 2023 году в Омской области из-за засухи урожай зерновых сократился почти на 400 тысяч тонн, до 2,5 миллиона тонн. Из-за этого аграрии региона не дополучили порядка 5,6 миллиарда рублей.

«Основная задача на этот год — собрать не менее 3 миллиона тонн зерна и обеспечить производство картофеля и овощей в объеме 360 и 156 тысяч тонн соответственно», — ТАСС Дрофа.

Как уточнил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов, в области в 2024 году сохранится засушливый период, но есть предпосылки к более щадящим погодным условиям.

По его словам, соблюдение сельхозтехнологий, использование удобрений, средств защиты растений и сортовых семян также поможет нивелировать влияние климата.

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Экономика #Продукты #Омск
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