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Момент обрушения моста в Вязьме попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидец опубликовал кадры обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области, запечатленные видеорегистратором.

На кадрах видно, как машина подъезжает к путепроводу и показан момент, как полотно моста поднимается и затем падает вниз.

Мост рухнул в понедельник, 8 апреля. Сигнал о происшествии поступил в 16.32 мск. По словам одного из очевидцев, незадолго до ЧП мост раскачивался. «Сложился, как карточный домик, остались только первый и последний пролеты», — рассказал он «Газете.ру».

«В результате происшествия пострадали 6 человек, из них 5 — госпитализированы, 1 — погиб. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

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