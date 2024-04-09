Момент обрушения моста в Вязьме попал на видео

Очевидец опубликовал кадры обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области, запечатленные видеорегистратором.

На кадрах видно, как машина подъезжает к путепроводу и показан момент, как полотно моста поднимается и затем падает вниз.

Мост рухнул в понедельник, 8 апреля. Сигнал о происшествии поступил в 16.32 мск. По словам одного из очевидцев, незадолго до ЧП мост раскачивался. «Сложился, как карточный домик, остались только первый и последний пролеты», — рассказал он «Газете.ру».

«В результате происшествия пострадали 6 человек, из них 5 — госпитализированы, 1 — погиб. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.