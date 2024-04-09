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Кучма высказался о братских отношениях России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что «у Украины больше нет брата», каким был российский народ.

«Как христианин я знаю, что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть. <…> Когда врагом становится брат — это хуже, чем предательство. <…> И простить это невероятно тяжело. У Украины больше нет брата. Россия — это Каин», — сказал Кучма в интервью японскому агентству «Киодо Цусин».

Экс-президент отметил, что «лучше других чувствовал близость наших двух народов». Он объяснил это тем, что за десятки лет работы в Днепропетровском ракетно-космическом центре постоянно сотрудничал с россиянами и со многими из них дружил. Кучма добавил, что его жена Людмила — русская по происхождению.

Отвечая на вопрос о том, могли ли быть другие пути развития отношений Украины и России, Кучма выразил убеждение, что Москву «не устроил бы» вариант «равноправных и дружеских» отношений, которого, по его словам, «всегда хотели» в Киеве.

«Не знаю, замечали ли вы такую особенность России: у нее нет друзей, она делит всех на врагов и вассалов. <…> Дружить она не умеет и не хочет. А навязать нам статус вассала России не удалось», — убежден экс-президент Украины.

По мнению историка Александра Вдовина, идея о «братских народах» утвердилась после празднования 300-летия Переяславского совета в 1954 году. Тогда возникла эта мифологема о русском народе как «старшем брате» и украинском народе как «младшем брате».

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