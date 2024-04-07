Украина запланировала выпуск 2 млн беспилотников

Украина сможет выпустить более 2 миллионов беспилотников различного типа, заявила замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Анна Гвоздяр.

«В этом году мы готoвы произвести более 2 миллионов беспилoтников различного типa», — сказала Гвоздяр в интервью японскому телеканалу NHK.

По ее словам, Киев активно разрабатывает БПЛА нового типа. В них используются технологии искусственного интеллекта.

Министр уверена, что эти нововведения позволят беспилотникам прокладывать маршрут и бить по целям даже в условиях средств подавления.

Украинские беспилотники недавно атаковали территорию Татарстана, нанеся удары по целям в городах Елабуга и Нижнекамск. Цели удалены от границы с Украиной на 1,5 тысячи километров, это рекордное расстояние для налета.