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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина запланировала выпуск 2 млн беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Украина сможет выпустить более 2 миллионов беспилотников различного типа, заявила замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Анна Гвоздяр.

«В этом году мы готoвы произвести более 2 миллионов беспилoтников различного типa», — сказала Гвоздяр в интервью японскому телеканалу NHK.

По ее словам, Киев активно разрабатывает БПЛА нового типа. В них используются технологии искусственного интеллекта.

Министр уверена, что эти нововведения позволят беспилотникам прокладывать маршрут и бить по целям даже в условиях средств подавления.

Украинские беспилотники недавно атаковали территорию Татарстана, нанеся удары по целям в городах Елабуга и Нижнекамск. Цели удалены от границы с Украиной на 1,5 тысячи километров, это рекордное расстояние для налета.

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