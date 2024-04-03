Девушка-космонавт из Новосибирска стала Героем России

Космонавту из Новосибирска Анне Кикиной присвоили звание Героя России. Указ подписал президент Владимир Путин, следует из данных на сайте правовых актов.

Почетное звание Анна Кикина получила за мужество и героизм, которые девушка проявила во время длительного космического полета на Международной космической станции, отмечается в документе.

Также Кикиной присвоили почетное звание летчик-космонавт РФ. В мае прошлого года Анна Кикина получила звание почетный житель Новосибирска. По данным мэрии, за 113 лет почетного звания были удостоены 42 жителя города.

В октябре 2022 года Кикина стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между двумя странами. Полет продолжался 157 суток 10 часов 01 минуту.