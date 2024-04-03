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Девушка-космонавт из Новосибирска стала Героем России

Источник:
Sibnet.ru
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Космонавту из Новосибирска Анне Кикиной присвоили звание Героя России. Указ подписал президент Владимир Путин, следует из данных на сайте правовых актов.

Почетное звание Анна Кикина получила за мужество и героизм, которые девушка проявила во время длительного космического полета на Международной космической станции, отмечается в документе.

Также Кикиной присвоили почетное звание летчик-космонавт РФ. В мае прошлого года Анна Кикина получила звание почетный житель Новосибирска. По данным мэрии, за 113 лет почетного звания были удостоены 42 жителя города.

В октябре 2022 года Кикина стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между двумя странами. Полет продолжался 157 суток 10 часов 01 минуту.

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Наука #Космос #Новосибирск
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