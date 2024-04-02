Выброшенный с МКС мусор упал на крышу дома

Житель Флориды поделился в соцсети X фотографиями металлического объекта, который упал на крышу его дома. Обломок весом около 1 килограмма проделал дыру в потолке здания.

Космический мусор, упавший на дом американца Фото : © X

Инцидент произошел 8 марта, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Предположительно, упавший объект — это часть мусорного контейнера, выброшенного с Международной космической станции в 2021 году.

Несколько лет контейнер летал вокруг Земли и только в марте 2024 года начал падать. По данным космической службы США, мусорный контейнер весом 2,6 тонны бесконтрольно вошел в атмосферу 8 марта. Это время совпадает со временем падения обломка на дом во Флориде.

Внутри мусорного контейнера находились никель-водородные батареи. Специалисты NASA утверждали, что при падении весь мусор сгорит в атмосфере, однако другие эксперты считали, что часть отходов может уцелеть и приземлиться в абсолютно любом месте.

Сейчас NASA проводит расследование, чтобы подтвердить факт падения мусора с МКС на жилое здание. Если специалисты признают космическое происхождение объекта, американец сможет претендовать на компенсацию.