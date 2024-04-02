Налет на Татарстан: ВСУ применили новые беспилотники?

Беспилотные летательные аппараты 2 апреля впервые с начала спецоперации на Украине атаковали территорию Татарстана, нанеся удары по целям в городах Елабуга и Нижнекамск. В результате налета пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Что произошло

Целью беспилотника в Нижнекамске был нефтеперерабатывающий завод. БПЛА был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы и попал в технологическую установку первичной переработки нефти, после чего начался пожар. Его удалось ликвидировать через 20 минут.

«Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен», — написал в своем телеграм-канале мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

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В городе Елабуга БПЛА атаковали особую экономическую зону «Алабуга». Два беспилотника попали в здание общежития «Алабуга Политех» в 05.45 по местному времени, в результате чего пострадали 13 человек. Большинство — студенты, двое из них несовершеннолетние.

Все пострадавшие получили травмы легкой или средней степени тяжести, следует из данных Единой дежурно-диспетчерской службы. Всего в момент атаки беспилотников в здании образовательного учреждения находились 850 человек, пишет телеграм-канал «112».

Последствия удара беспилотника по общежитиям в «Алабуге» Фото: © ОЭЗ «Алабуга»

По данным телеграм-канала Shot, одна из пострадавших — 16-летняя гражданка Руанды, а также студенты из Южного Судана, Зимбабве и Нигерии. Однако власти Татарстана эту информацию пока не подтверждают.

Чем известны «Алабуга» и Нижнекамск

Территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» расположена в пригороде города Елабуга. Здесь работает 11 тысяч человек, количество компаний-резидентов — около 60. В январе 2023 года в «Алабуге» было развернуто производство беспилотников.

В феврале 2024 года Минфин США ввел санкции против «Алабуги». Американское ведомство утверждало, что на ее территории развернуто и наращивается производство ударных беспилотников типа «Герань-2», которые российские военные используют на Украине.

Кстати, именно в «Алабуге» выпускаются автомобили Aurus, на которых ездит президент Владимир Путин. Также на территории особой экономической зоны находится единственное в стране крупное производство углеволокна, которое используется в авиации.

Территория особой экономической зоны «Алабуга» Фото : © «Алабуга»

В Нижнекамске располагается самый мощный в стране нефтеперерабатывающий кластер, принадлежащий компании «Татнефть». Ежегодно здесь на 22 технологических установках перерабатывается 18 миллионов тонн нефтяного сырья. Комплекс включает десять заводов, на которых работает более 17 тысяч человек.

Кроме этого, в Нижнекамске находится один из крупнейших в мире производителей полимеров — завод «Нижнекамскнефтехим» компании «СИБУР». Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год.

Кто стоит за атакой

По предварительным данным, беспилотники, атаковавшие цели в Татарстане, были запущены с территории Украины и оснащены оборудованием стран НАТО. Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории России.

Так, 1 и 12 марта были совершены атаки на объекты в Нижегородской области, а 2 и 12 марта — на учреждения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 13 марта был атакован нефтезавод в Рязанской области, 16 и 23 марта — в Самарской области, 17 и 31 марта — в Ярославской и Московской областях.

При этом цели в Татарстане удалены от границы с Украиной на 1500 километров, это рекордное расстояние для налета. Эксперты полагают, что ВСУ начали использовать для ударов новый тип БПЛА самолетного типа с повышенным радиусом действия.

На вооружении ВСУ в настоящее время находится беспилотник UJ-22 Airborne самолетного типа, разработанный компанией Ukrjet. Он способен нести на борту не менее 20 килограммов взрывчатки. Однако его официальная дальность полета — 800 километров.

Телеканал CNN перед атакой выпустил материал, в котором утверждалось, что украинские военные начали применять беспилотники с использованием искусственного интеллекта. У каждого такого летательного аппарата есть компьютер-терминал со спутниковыми данными и картами местности, что позволяет БПЛА атаковать цели самостоятельно.