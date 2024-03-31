Паводок размыл дороги в Алтайском крае. ВИДЕО

Сильный паводок в Алтайском крае ограничил автомобильное движение — талые воды размыли ряд дорог.
«На краевых дорогах ведется круглосуточный мониторинг дорожных служб. Специалисты постоянно патрулируют участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также предпринимают все необходимые действия для ликвидации последствий паводка», — говорится в сообщении Минтранса региона.
По даным Минтранса, движение ограничено для всех видов автомобильного транспорта на семи участках дорог:
- Новоегорьевка — Титовка- Новичиха от
Новоегорьевского до Сросток;
- Бурла — Притыка —
Орехово — Новоандреевка — К-41 на участке от села
Новоандреевка до автомобильной дороги Крутиха —
Панкрушиха — Хабары — Славгород —
граница Республики Казахстан;
- Калининский — Сибирячиха — Александровка,
участок между Садовым и Сибирячихой;
- Родино — Степной Кучук —
Камышенка — Завьялово, участок между Родино и Завьялово;
- Ребриха — Шарчино —
Корчино — Завьялово — Леньки —
Благовещенка между поселком Добрая Воля и селом Гонохово;
- Ключи — Петухи — Каип —
Ащегуль — Назаровка — Михайловское между населенными
пунктами Ащегуль и Каип;
- Алейск - Безголосово — а/д К-13.