Паводок размыл дороги в Алтайском крае. ВИДЕО

Сильный паводок в Алтайском крае ограничил автомобильное движение — талые воды размыли ряд дорог.

«На краевых дорогах ведется круглосуточный мониторинг дорожных служб. Специалисты постоянно патрулируют участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также предпринимают все необходимые действия для ликвидации последствий паводка», — говорится в сообщении Минтранса региона.

По даным Минтранса, движение ограничено для всех видов автомобильного транспорта на семи участках дорог: