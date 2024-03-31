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Паводок размыл дороги в Алтайском крае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сильный паводок в Алтайском крае ограничил автомобильное движение — талые воды размыли ряд дорог.

«На краевых дорогах ведется круглосуточный мониторинг дорожных служб. Специалисты постоянно патрулируют участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также предпринимают все необходимые действия для ликвидации последствий паводка», — говорится в сообщении Минтранса региона.

По даным Минтранса, движение ограничено для всех видов автомобильного транспорта на семи участках дорог:

  • Новоегорьевка — Титовка- Новичиха от Новоегорьевского до Сросток;

  • Бурла — Притыка — Орехово — Новоандреевка — К-41 на участке от села Новоандреевка до автомобильной дороги Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан;

  • Калининский — Сибирячиха — Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;

  • Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово, участок между Родино и Завьялово;

  • Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка между поселком Добрая Воля и селом Гонохово;

  • Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;

  • Алейск - Безголосово — а/д К-13.
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