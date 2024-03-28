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Фильм «Материнский инстинкт» с Хэтэуэй и Честейн вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн в главных ролях стартовал в российском прокате с 28 марта, картина стала единственной ожидаемой новинкой среди зрителей.

Действие фильма развернется в 1960-е годы. Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. 

Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.

Кроме «Материнского инстинкта» в прокат выходят два российских фильма: комедии «Ненормальный» с Александром Яценко и «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой и Евгений Цыганов.

Также в прокате с 28 марта французская драма «(Не)бывшие», бельгийский мультфильм «Отважный Бим и пернатые колокольчики», итальянская драма «Я — капитан».

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