Легендарный инвестор предрек США новую Великую депрессию

Легендарный инвестор из США Джон Хассман увидел признаки приближения новой Великой депрессии.

Хассман первым предсказал «пузыри» на фондовом рынке в 2000 и 2008 годах. По словам эксперта, текущие условия соответствуют риску «внезапной паники», в результате которой падение индекса S&P составит 50-70%, пишет Business Insider.

По оценке Хассмана, американские акции находятся под угрозой краткосрочного отката, так как оценки и настроения инвесторов, равно как и техническая картина, на сегодня выглядят тревожными.

Одной из главных проблем при инвестировании в более широкий фондовый рынок является уровень его оценки. Наиболее предпочтительным показателем для оценки является отношение рыночной капитализации нефинансового рынка к валовой добавленной стоимости.

На данный момент оценки стоимости акций выглядят столь же экстремально, как в 1929 и 2021 годах, подчеркивает инвестор. Катастрофа может разразиться уже в 2024 году, при этом ряд аналитиков уже предостерегают от вложений в американский фондовый рынок.