Юань стал вытеснять доллар и евро в валютных вкладах россиян

Доля сбережений россиян в китайской валюте продолжает расти. Этому способствуют и относительно высокие ставки по юаневым вкладам, и возможность диверсификации, считают эксперты.

«Наблюдается тенденция увеличения доли юаней в валютном привлечении: с начала года она выросла с 11% до 26%», — сказал «Российской газете» руководитель продуктов и сервисов банка «ДОМ.РФ» Никита Казанцев.

Китайская валюта занимает более трети от общего объема розничных валютных вкладов, отметили в ВТБ. Объем юаневых вкладов будет увеличиваться и дальше, спрогнозировали там. «Доля юаня в валютных вкладах банка достигнет 50%», — полагают в ВТБ.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, происходит замещение инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро. «Подавляющее большинство вкладов в иностранной валюте открывается именно в китайской валюте», — отметил он.

При этом усиливается роль юаня и в международных расчетах, что сказывается на интересе к нему, подчеркнул Брейтенбихер.