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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бомбы ФАБ-1500 стали летать на ранее недостижимое расстояние

Источник:
РИА Новости
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Полет российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия, констатировали эксперты западного Military TV.

«Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары», — приводит РИА Новости мнение западных экспертов.

По их мнению, новейшая разработка российских инженеров существенно изменила облик боевых действий в зоне специальной операции благодаря высоким тактико-техническим характеристикам.

ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не заходя в зону действия ПВО противника.

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korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги