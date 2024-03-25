Бомбы ФАБ-1500 стали летать на ранее недостижимое расстояние

Полет российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия, констатировали эксперты западного Military TV.

«Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары», — приводит РИА Новости мнение западных экспертов.

По их мнению, новейшая разработка российских инженеров существенно изменила облик боевых действий в зоне специальной операции благодаря высоким тактико-техническим характеристикам.

ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не заходя в зону действия ПВО противника.