Названы неожиданные способы взбодриться за рулем

Взбодриться в случае усталости за рулем можно без вреда для здоровья. Для этого достаточно выпить крепкий зеленый чай или съесть апельсин, рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Эффективный способ взбодриться — это, как ни странно, выпить побольше воды. Во время нахождения за рулем мозг активно работает и устает, в результате чего образуются продукты распада», — уточнила специалист в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды. Пить ее нужно во время всего движения, чтобы мозг не уставал.

Что касается грейпфрута или апельсина, то в цитрусовых содержится много витамина С, который потребляет мозг, а также другие полезные биологически активные вещества. Такие фрукты хорошо бодрят.

«Поможет взбодриться и крепкий зеленый чай. Он, как и кофе, содержит кофеин, однако в его случае вещество высвобождается медленнее, действует дольше и более мягко. То есть не будет эффекта резкого подъема энергии и последующего спада», — добавила эксперт.

При этом к энергетикам и крепкому кофе диетолог посоветовала прибегать в самых крайних случаях — такие продукты потенциально вредны для сердца и сосудов в условиях, когда организм уже испытывает дополнительную нагрузку.