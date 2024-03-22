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Названы неожиданные способы взбодриться за рулем

Источник:
Sibnet.ru
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Взбодриться в случае усталости за рулем можно без вреда для здоровья. Для этого достаточно выпить крепкий зеленый чай или съесть апельсин, рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Эффективный способ взбодриться — это, как ни странно, выпить побольше воды. Во время нахождения за рулем мозг активно работает и устает, в результате чего образуются продукты распада», — уточнила специалист в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды. Пить ее нужно во время всего движения, чтобы мозг не уставал.

Что касается грейпфрута или апельсина, то в цитрусовых содержится много витамина С, который потребляет мозг, а также другие полезные биологически активные вещества. Такие фрукты хорошо бодрят.

«Поможет взбодриться и крепкий зеленый чай. Он, как и кофе, содержит кофеин, однако в его случае вещество высвобождается медленнее, действует дольше и более мягко. То есть не будет эффекта резкого подъема энергии и последующего спада», — добавила эксперт.

При этом к энергетикам и крепкому кофе диетолог посоветовала прибегать в самых крайних случаях — такие продукты потенциально вредны для сердца и сосудов в условиях, когда организм уже испытывает дополнительную нагрузку.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут