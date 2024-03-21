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Кологривый опубликовал первое видео в соцсети после суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Актер Никита Кологривый отправился отбывать административное наказание за мелкое хулиганство в изолятор временного содержания на семь суток. Перед этим от обратился к поклонникам.

«Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такое поступок. Я его не оправдываю, я лишь скажу, что очень устал, эмоционально выгарел. Поэтому сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, в чем я согласен, и считаю, что достойно должен это принять», — сказал актер в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Также Кологривый добавил, что его зрители не должны питать иллюзий относительно его личности, а должны видеть, какой он человек на самом деле. Актер убежден, что исправится и продолжит заниматься творчеством.

Никита Кологривый получил семь суток ареста за то, что устроил пьяный дебош в новосибирской кальянной. Он ударил сотрудника заведения головой в грудь, приставал к девушке-хостес и укусил ее за ногу.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))