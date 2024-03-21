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Кологривый прокомментировал приговор суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/idkologrivyy

Актер Никита Кологривый расстроился, что его приговорили к аресту на семь суток, но планирует это время посвятить творчеству.

«Я расстроился. Я хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее отвечает за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое мне еще в голову придет», — сказал Кологривый журналистам после приговора суда.

Актер добавил, что все хорошо, он — тертый калач, и его такой приговор не собьет с пути.

Суд приговорил Никиту Кологривого к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. Актер устроил в кальянной Новосибирска драку и укусил девушку-хостес за ногу.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия #Новосибирск
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))