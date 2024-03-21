Кологривый прокомментировал приговор суда

Актер Никита Кологривый расстроился, что его приговорили к аресту на семь суток, но планирует это время посвятить творчеству.

«Я расстроился. Я хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее отвечает за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое мне еще в голову придет», — сказал Кологривый журналистам после приговора суда.

Актер добавил, что все хорошо, он — тертый калач, и его такой приговор не собьет с пути.

Суд приговорил Никиту Кологривого к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. Актер устроил в кальянной Новосибирска драку и укусил девушку-хостес за ногу.