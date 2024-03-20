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Создан самонагревающийся бетон для автодорог

Источник:
NewAtlas
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Американские инженеры представили новый тип бетона, который умеет нагреваться без каких-либо источников питания. Зимой такое покрытие сможет самостоятельно топить снег на автомобильных дорогах.

Ключевой элемент революционного состава — парафин. Когда это вещество переходит из жидкого состояния в твердое при воздействии отрицательных температур, оно вырабатывает тепло.

Ученые добавили в раствор бетона парафин и провели испытания. Оказалось, что оставленная на улице плита оставалась нагретой в течение десяти часов после того, как на улице температура воздуха упала ниже нуля. Температура ее поверхности составляла порядка 12 градусов.

Этого оказалось достаточно, чтобы растопить весь упавший на плиту снег. Скорость оттаивания снега составила 1 сантиметр в час. Разработчики отмечают, что такие дороги в перспективе не надо будет чистить или посыпать солью и реагентами.

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