Темная материя сенсационно «исчезла»

Ученые из канадского Университета Оттавы представили сенсационное исследование, согласно которому во Вселенной нет темной материи. При этом главная модель космологии дает темной материи одну из ключевых ролей.

Согласно общепринятой теории, Вселенная состоит из обычной материи, которую мы можем видеть и осязать, а также из темной энергии и темной материи. При этом существование двух последних ученые пока не могут доказать.

Новое исследование бросает вызов современному пониманию модели Вселенной, поскольку указывает на отсутствие темной материи. Для моделирования новой реальности ученые использовали комбинацию различных констант связи и теорию «усталого света».

Согласной этой теории, природные силы уменьшаются с течением космического времени, а свет теряет энергию, проходя на большие расстояния. Расчеты показали, что в этом случае Вселенной для существования не требуется темная материя.

Если предположение канадских физиков окажется верным, предстоит пересмотреть большинство существующих космологических моделей, включая основные.