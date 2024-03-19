Госдума рассмотрит отмену транспортного налога

Госдума рассмотрит пакет законопроектов, которыми предусмотрена отмена транспортного налога с владельцев транспортных средств. Дополнительные средства для содержания и ремонта автодорог планируется переложить в стоимость топлива.

Изначально транспортный налог вводился с целью получить средства для ремонта и содержания автодорог. Однако более справедливо платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования, отмечают разработчики законопроекта.

«Главная несправедливость транспортного налога в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик», — говорится в пояснительной записке.

Указывается, что в результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на машине на дачу всего несколько раз в год.

Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, считают авторы документа.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы, планируется изменить норматив зачисления акцизов на автомобильный бензин класса 5, производимый на территории России.