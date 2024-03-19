Военный дрон научили «размножаться» на поле боя

Китайские ученые разработали новый тип военного дрона, который способен при необходимости «размножаться» на поле боя.

Такой дрон после прибытия в назначенное пространство разделяется на несколько аппаратов меньшего размера. Например, он может разделиться на два, три или даже шесть меньших дронов, в зависимости от поставленной задачи.

Каждый аппарат оснащен единственной лопастью, однако при этом он способен перемещаться в любых направлениям. Дроны могут сотрудничать — так, один может заниматься разведкой, другой слежением за конкретными целыми.

Разработчики отмечают, что когда одиночная цель внезапно превращается в шесть самостоятельных целей, то для любой системы ПВО это станет большой неожиданностью. Если запустить десятки таких дронов, противник попросту не сможет эффективно отреагировать.