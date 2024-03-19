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Военный дрон научили «размножаться» на поле боя

Источник:
Scmp
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Китайские ученые разработали новый тип военного дрона, который способен при необходимости «размножаться» на поле боя.

Такой дрон после прибытия в назначенное пространство разделяется на несколько аппаратов меньшего размера. Например, он может разделиться на два, три или даже шесть меньших дронов, в зависимости от поставленной задачи.

Каждый аппарат оснащен единственной лопастью, однако при этом он способен перемещаться в любых направлениям. Дроны могут сотрудничать — так, один может заниматься разведкой, другой слежением за конкретными целыми.

Разработчики отмечают, что когда одиночная цель внезапно превращается в шесть самостоятельных целей, то для любой системы ПВО это станет большой неожиданностью. Если запустить десятки таких дронов, противник попросту не сможет эффективно отреагировать.

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Топ комментариев

Asd10

Судьба Украины исчезнуть. Судьба украинцев погибнуть. Американский сенатор об этом прямо сказал. Ты...

GammiPluh

Ты Грема оправдываешь??? хахахаха... да ты угораешь

pepelmetal

Вперёд рагули, хозяин приказ отдал

GammiPluh

что можно ответить на бессвязное забивание комментариев текстом