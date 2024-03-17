Психотерапевт назвал отличия депрессии от эмоционального спада

Отличие симптомом депрессии и эмоционального спада позволит быстрее диагностировать нарушение и выбрать соответствующее лечение, рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Депрессия — это серьезное психическое расстройство, характеризующееся постоянным и продолжительным ощущением глубокой печали, отсутствия интереса к повседневным занятиям, потерей энергии, изменениями в аппетите и сне, чувством беспомощности, а также возможными мыслями о собственной ненужности или даже самоповреждении», — сказала «Известиям» врач.

Эмоциональный спад может быть вызван различными факторами, такими как усталость, стресс, переутомление, временные переживания или неудачи, отметила врач. В отличие от он обычно временный и может быть связан с конкретной ситуацией или причиной.

«Человек может испытывать временную грусть, усталость или пониженное настроение, но это состояние обычно проходит достаточно быстро и не сопровождается теми же длительными и серьезными симптомами, которые характерны для депрессии», — пояснила врач.

По ее словам, для различия между депрессией и эмоциональным спадом важно обратить внимание на длительность и интенсивность симптомов. Если негативные эмоции сохраняются в течение продолжительного времени (обычно более двух недель) и существенно влияют на жизнь человека, это может указывать на депрессию, отметила Крашкина.