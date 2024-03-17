НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Психотерапевт назвал отличия депрессии от эмоционального спада

Источник:
«Известия»
271 1

Отличие симптомом депрессии и эмоционального спада позволит быстрее диагностировать нарушение и выбрать соответствующее лечение, рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Депрессия — это серьезное психическое расстройство, характеризующееся постоянным и продолжительным ощущением глубокой печали, отсутствия интереса к повседневным занятиям, потерей энергии, изменениями в аппетите и сне, чувством беспомощности, а также возможными мыслями о собственной ненужности или даже самоповреждении», — сказала «Известиям» врач.

Эмоциональный спад может быть вызван различными факторами, такими как усталость, стресс, переутомление, временные переживания или неудачи, отметила врач. В отличие от он обычно временный и может быть связан с конкретной ситуацией или причиной.

«Человек может испытывать временную грусть, усталость или пониженное настроение, но это состояние обычно проходит достаточно быстро и не сопровождается теми же длительными и серьезными симптомами, которые характерны для депрессии», — пояснила врач.

По ее словам, для различия между депрессией и эмоциональным спадом важно обратить внимание на длительность и интенсивность симптомов. Если негативные эмоции сохраняются в течение продолжительного времени (обычно более двух недель) и существенно влияют на жизнь человека, это может указывать на депрессию, отметила Крашкина.

Еще по теме
Врач дал советы по улучшению качества сна
Развеян главный миф о женском алкоголизме
Как наесться блинов и не испортить фигуру
Пыль от тормозов авто оказалась опаснее выхлопных газов
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Путин обратился к россиянам
Steam анонсировал тотальную весеннюю распродажу
Ученый предсказал закат господства боевых беспилотников
Обсуждение (1)
Картина дня
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
Маск дал мрачный прогноз Украине
Шойгу поручил установить на корабли средства для поражения дронов
Трамп предрек «кровавую баню» в случае его поражения на выборах
О самом главном
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Диверсанты ВСУ попытались закрепиться в белгородской Козинке
33
Путин обратился к россиянам
33
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
32
Девушка облила краской бюллетени на участке в Новосибирске
31
Шойгу поручил установить на корабли средства для поражения дронов