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Лавров посчитал хамским поведение послов ЕС

Источник:
РБК
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил как хамство отказ послов стран Евросоюза от официальной встречи с ним.

«Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса», — сказал Лавров в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»

«Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону», — добавил глава МИД России.

Лавров 4 марта сообщил, что послы стран ЕС за два дня до встречи с ним уведомили об отказе присутствовать на ней. Встреча должна была быть посвящена вопросам предстоящих выборов президента в России.

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Политика #Мир
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