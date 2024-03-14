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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Показаны уровни отмененной игры S.T.A.L.K.E.R.

Источник:
Sibnet.ru
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Скриншот из отмененной игры S.T.A.L.K.E.R
Скриншот из отмененной игры S.T.A.L.K.E.R
Фото: © u/Reggash

Документ с подробным описанием отмененной игры по франшизе S.T.A.L.K.E.R. для портативной консоли PSP слили в Сеть.

Согласно описанию, игроку предстояло управлять протагонистом Меченым в режиме от третьего лица, в то время как все существующие игры серии представляют собой шутер от первого лица, пишет портал Windows Central.

В проекте было три основных арки с линейными сюжетом и уровнями. В рамках сюжета фигурируют торговец, район бара «100 Рентген» и различные ученые, исследующие аномалии Зоны.

Отмечается, что в игре была возможность модификации снаряжения, что впоследствии было реализовано в игре «Чистое небо» 2008 года. Кроме того, в документе упоминаются планы по добавлению новых типов мутантов.

Разработчики также планировали выпустить S.T.A.L.K.E.R. для консоли Xbox 360. Причины отмены консольных вариантов игры не уточняются.

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jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!