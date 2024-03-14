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Боррель посчитал конфликт на Украине «звездными войнами»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил боевые действия на территории Украины со «звездными войнами».

Боррель в интервью испанской радиостанции RNE отметил, что украинский кризис сочетает в себе «классическую войну» с передовыми технологиями современности. Так, в конфликте важное значение имеют искусственный интеллект, беспилотники и системы связи.

«Это смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем. И немного "звездных войн", то есть с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта», — констатировал Боррель.

По его словам, хотя «Европа не находится в состоянии войны», она находится в опасности. «У нас нет избытка военных средств, у нас нет избытка, потому что с 2008 года, после кризиса евро, Европа переживала молчаливый процесс молчаливого разоружения», — отметил дипломат.

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Политика #Мир
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jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!