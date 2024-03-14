Экс-солистка «ВИА Гры» пришла к Гецати в шоу «Невеста. Экстра Любовь»

Певица Ольга Меганская примет участие в шоу «Невеста. Экстра Любовь», где девушки поборются за сердце медиума Константина Гецати, сообщила пресс-служба ТНТ.

Меганская три года выступала в группе «ВИА Гра». Певица призналась, что в рамках группы у нее был образ, а некоторые ее ответы и комментарии в интервью были не всегда искренними. В проекте «Невеста. Экстра любовь» артистка хочет быть настоящей.

«Я просто постараюсь быть собой. Буду привлекать нашего главного героя красотой и интеллектом, но если не получится, то, что поделать? Значит, не мой человек. Буду стараться максимально привлечь его внимание, при этом, не теряя свое достоинство», — цитирует ТНТ Меганскую.

Также певица рассказала, что старается избегать конфликтов в женском коллективе, но и на крепкую дружбу с конкурентками не рассчитывает.

Шоу «Невеста. Экстра Любовь» выйдет 26 марта. В первой серии Константин Гецати из 26 девушек выберет 16 участниц, с которыми сможет познакомиться ближе и отправится в Марокко.