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Экс-солистка «ВИА Гры» пришла к Гецати в шоу «Невеста. Экстра Любовь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/omeganskaya

Певица Ольга Меганская примет участие в шоу «Невеста. Экстра Любовь», где девушки поборются за сердце медиума Константина Гецати, сообщила пресс-служба ТНТ.

Меганская три года выступала в группе «ВИА Гра». Певица призналась, что в рамках группы у нее был образ, а некоторые ее ответы и комментарии в интервью были не всегда искренними. В проекте «Невеста. Экстра любовь» артистка хочет быть настоящей.

«Я просто постараюсь быть собой. Буду привлекать нашего главного героя красотой и интеллектом, но если не получится, то, что поделать? Значит, не мой человек. Буду стараться максимально привлечь его внимание, при этом, не теряя свое достоинство», — цитирует ТНТ Меганскую.

Также певица рассказала, что старается избегать конфликтов в женском коллективе, но и на крепкую дружбу с конкурентками не рассчитывает.

Шоу «Невеста. Экстра Любовь» выйдет 26 марта. В первой серии Константин Гецати из 26 девушек выберет 16 участниц, с которыми сможет познакомиться ближе и отправится в Марокко.

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Топ комментариев

corrector

когда то все строили броненосцы..

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.