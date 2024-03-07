Евросоюз запустит производство оружия нового поколения, которое позволит странам-членам защищать себя и «одерживать победы на поле боя», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, она также пообещала, что в случае переизбрания ее на пост главы Еврокомиссии в ее новом составе предусмотрят должность специального еврокомиссара по обороне.

О целесообразности наличия в новом составе Европейской комиссии еврокомиссара по обороне Урсула фон дер Ляйен впервые заявила в феврале. Предполагается, что в его задачи будет входить координация работы по наращиванию потенциала оборонной промышленности Европы.

Еврокомиссия в начале марта впервые представила Европейскую стратегию военной промышленности. В ней фигурирует Программа развития европейской оборонной промышленности, рассчитанная на 2025–2027 годы.