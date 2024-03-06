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Найден неожиданный способ продлить жизнь

Источник:
Sibnet.ru
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Садоводство и работа в огороде продлевают жизнь эффективнее спорта, заявил исследователь Дэн Бюттнер в эфире подкаста британского эпидемиолога Тимоти Спектора.

По словам Бюттнера, работа в огороде является одним из ключевых факторов долголетия. Исследователь, который является автором сериала «Доживи до ста», рассказал, что практически все долгожители, с которыми он общался, продолжительное время работали с землей.

«Садоводство, вероятно, намного лучше, чем посещение тренажерного зала. Это самое лучшее упражнение для долголетия, которое вы можете сделать», — цитирует исследователя издание Daily Mirror.

Специалист пояснил, что положительный эффект такого хобби связан с постоянной работой на свежем воздухе и регулярными физическими упражнениями — посадкой, прополкой, поливом и сбором урожая.

Кроме этого, такие люди чаще употребляют в пищу натуральные и свежие продукты. Исследования также показали, что работа в саду или огороде приводит к снижению в организме человека гормонов стресса.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Америка с нами = Бахмут мы не сдадим = Полмиллиона закопанных несдавальщиков = 10 миллионов беженцев...

fender1984

А здесь всё про вилы.Любому, у кого есть хоть толика разума, ясно что без нато`вской помощи хохолики...

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...

corrector

«центром тяжести» военного конфликта в 2024 году станут Крым и Черное море..Представляю.. Гитлер такой:...