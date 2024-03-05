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Игру GTA Vice City запустили на роутере

Источник:
Tom's Hardware
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Энтузиасты запустили классическую игру GTA: Vice City на маршрутизаторе TP-Link TL-WDR4900 с подключенной к нему дискретной видеокартой AMD Radeon HD 7470 и Debian Linux.

Примечательно, что роутер TP-Link TL-WDR4900 был выпущен в далеком 2013 году, при этом устройство обладает высокой производительностью за счет чипа NXP/Freescale QorIQ P1014. Фактически, это процессор PowerPC e500v2.

Дискретную карту Radeon HD 7470 к роутеру удалось подключить через плату miniPCIe, которая дала системе интерфейс PCIe 2.0. В качестве программной платформы выступила операционная система Debian Linux с дополнительными модулями ядра.

Чтобы запустить GTA: Vice City на процессоре PowerPC под Debian, потребовалась специальная версия игры, доработанная автором мода reVC. В итоге GTA: Vice City заработала на роутере с полноценной поддержкой аппаратного ускорения.

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Игры #Экшены
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