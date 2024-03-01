Бойца СВО сняли с рейса «Победы» за недоказанное курение

Сотрудники авиакомпании «Победа» из-за сигаретного запаха сняли с самолета бойца СВО, который возвращался домой в Барнаул Алтайского края. Возбуждено уголовное дело, сообщает СКР России.

На видео, которое распространяется в соцсетях, мужчина рассказывает, что возвращается домой из госпиталя после ранения. Когда пассажиры поднялись на борт, мужчина пошел в туалет. Стюардесса, по ее словам, почувствовала от него сильный запах табака, и решила «задержать его на месте».

Огорченный мужчина на записи постоянно спрашивает у сотрудников авиакомпании, за что его снимают с рейса. Бортпроводница в ответ на вопрос, был ли в кабинке дым, сообщает, что не заходила в туалетную комнату. Другой член команды говорит только о сильном запахе. Мужчина показывает, что сигареты у него лежат в вещах на багажной полке, с собой в туалет он их не брал.

Следствие подчеркивает, что датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтвердивших бы претензии команды, не установлено. Однако мужчину все же сняли с рейса. Чтобы добраться домой он, по данным СМИ, заплатил за билет на рейс другой авиакомпании около 60 тысяч рублей. Запах, отмечают издания, был связан с тем, что мужчина очень много курит – около трех пачек в день.

Председатель СК России поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело и представить доклад. Расследование будет контролировать центральный аппарат ведомства.

История вызвала большой резонанс в соцсетях, люди возмущены поступком команды судна, многие отмечают, что сотрудники «Победы» очень часто ведут себя по-хамски и «издеваются над пассажирами». Комментаторы выражают надежду, что виновников инцидента накажут.

«Мужик трезвый, адекватный, вежливый, дыма в самолете нет. Его с рейса снимают, а он даже не матерится. Почет и уважение», – написал один из комментаторов.