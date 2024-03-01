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Раскрыта тайна миллионов вырытых ям в Северном море

Источник:
Sibnet.ru
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Морская свинья
Фото: Ecomare/Salko de Wolf Den Hoorn Texel / CC BY-SA 4.0

Раскрыт феномен множества неглубоких ям, которыми покрыто дно Северного моря — с большой вероятностью их вырыли животные, установили ученые из Германии и Китая.

Дно Северного моря усеяно миллионами круглых или овальных углублений, их ширина варьируется от нескольких до более чем 60 метров, а глубина всегда 11 сантиметров. Предполагалось, что впадины образовались из-за выбросов метана.

Ямы вырыли морские свиньи — млекопитающие, напоминающие дельфинов — в поисках песчаных угрей, говорится в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Гипотезу подтвердило изучение дна с помощью эхолокаторов, которые показали большое количество впадин в местах обитания обоих видов. Но ученые не смогли заснять морских свиней во время охоты из-за мутности Северного моря и пугливости этих животных.

По словам исследователей, их открытие несет важную информацию, поскольку подводные выбросы метана обычно указывают на тектоническую нестабильность в регионе. Но если отверстия были созданы морскими свиньями, это говорит о сейсмической безопасности недр Северного моря.

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