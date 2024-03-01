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Фадеев понадеялся, что президент прекратит «дибилизацию» детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев отреагировал на послание президента, отметив что многие инициативы и проекты позволят детям заниматься творчеством.

Фадеев обрадовался запуску нового национального проекта «Молодежь России», о которой Владимир путин упомянул в послании к Федеральному собранию.

«На протяжении 15 лет я ходил по кабинетам чиновников, пытаясь добиться открытия детской музыкальной школы. Являясь специалистом в области современной музыки, имея 7 мировых наград, я так и не получил положительного ответа. Сегодня, посмотрев послание, я был очень счастлив, потому что теперь чиновники не смогут мне ответить отказом», — написал продюсер в телеграм-канале.

Продюсер отметил, что будет поддерживать любую инициативу касательно воспитания и образования детей.

Помимо этого, Максим Фадеев понадеялся, что Владимир Путин вскоре возьмется за образование, поскольку в послании уже говорил о грядущих изменениях в этой системе. На данный момент, по мнению продюсера, «образование и формула, которая зашита внутри него — "дибилизация" детей» (орфография сохранена).

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