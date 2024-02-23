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Грызуны вывели из строя западную технику ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Грызуны на Украине перегрызают провода у западной военной техники, изоляция у которой сделана из экологичного кукурузного волокна. В результате техника выходит из строя.

Защитные оболочки электрических проводов на части военной техники, используемой в конфликте на Украине, сделаны из кукурузного волокна. «Грызуны съели кабели на некоторых транспортных средствах», — пишет газета Figaro.

В суровых условиях реального конфликта «демонстрация современных технологий» на западной технике зачастую снижает ее потенциал. В итоге украинские специалисты вынуждены ремонтировать такую технику с помощью более надежного старого советского оборудования.

Минобороны Великобритании в прошлом году уже сообщало о проблеме с грызунами на Украине. Мягкая осень и несобранный урожай способствовали увеличению популяции грызунов. С наступлением холодов они начали массово искать убежища в транспортных средствах.

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Топ комментариев

Captain Nemo

А что нужно тебе,"один из некоторых".

Captain Nemo

За свои лучше переживай.А то вдруг кто нибудь снесет за базар твой

nicollaich

Вика своими печеньками уже разрушила цеивроппейские мозги.

nicollaich

А мальчик джо точно понял, кто перед ним?Вдруг он решил, что это зубные феи.