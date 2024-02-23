Грызуны вывели из строя западную технику ВСУ

Грызуны на Украине перегрызают провода у западной военной техники, изоляция у которой сделана из экологичного кукурузного волокна. В результате техника выходит из строя.

Защитные оболочки электрических проводов на части военной техники, используемой в конфликте на Украине, сделаны из кукурузного волокна. «Грызуны съели кабели на некоторых транспортных средствах», — пишет газета Figaro.

В суровых условиях реального конфликта «демонстрация современных технологий» на западной технике зачастую снижает ее потенциал. В итоге украинские специалисты вынуждены ремонтировать такую технику с помощью более надежного старого советского оборудования.

Минобороны Великобритании в прошлом году уже сообщало о проблеме с грызунами на Украине. Мягкая осень и несобранный урожай способствовали увеличению популяции грызунов. С наступлением холодов они начали массово искать убежища в транспортных средствах.