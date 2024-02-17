Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО

Железнодорожный состав с боеприпасами для ВСУ взорвали на территории Винницкой области, инцидент произошел рано утром 16 февраля.
Подрыв произошел в районе населенного пункта Серебрия. В результате взрыва был уничтожен эшелон с военным грузом НАТО для украинских военных, который следовал из Молдавии в Винницу, пишет телеграм-канал «Воевода вещает».
После взрыва состав сошел с рельсов, также произошла дополнительная детонация перевозимых боеприпасов. По информации авторов канала, взрыв произошел в результате действий группы местных партизан.
В результате действий партизанской группы часть железнодорожного полотна была выведена из строя. По предварительным данным, всего было уничтожено порядка 60 тонн боеприпасов и различного оборудования.