НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО

Источник:
Sibnet.ru
2673 2

Железнодорожный состав с боеприпасами для ВСУ взорвали на территории Винницкой области, инцидент произошел рано утром 16 февраля.

Подрыв произошел в районе населенного пункта Серебрия. В результате взрыва был уничтожен эшелон с военным грузом НАТО для украинских военных, который следовал из Молдавии в Винницу, пишет телеграм-канал «Воевода вещает».

После взрыва состав сошел с рельсов, также произошла дополнительная детонация перевозимых боеприпасов. По информации авторов канала, взрыв произошел в результате действий группы местных партизан.

В результате действий партизанской группы часть железнодорожного полотна была выведена из строя. По предварительным данным, всего было уничтожено порядка 60 тонн боеприпасов и различного оборудования.

Еще по теме
Зеленский объяснил сдачу Авдеевки
Пентагон подсчитал траты России на спецоперацию
Украинские войска покинут Авдеевку
Бригада ВСУ в Авдеевке попала в окружение
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Раскрыто состояние Навального незадолго до смерти
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Путин и соперники на выборах президента. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский объяснил сдачу Авдеевки
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Тело Навального отправили на повторную экспертизу
Пентагон подсчитал траты России на спецоперацию
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
82
Умер оппозиционер Алексей Навальный
72
Власти сообщили о множестве жертв после удара ВСУ по Белгороду
44
Украинские войска покинут Авдеевку
41
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
32
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку