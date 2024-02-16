Знаменитая Анжела из Новосибирска сменила машину

Знаменитая надпись «Анжела», под которой, как считается, скрывается оказание сексуальных услуг в Новосибирске, теперь красуется на машине другой марки.

Фотографию новой машины «Анжелы» опубликовал телеграм-канал АСТ-54 Black. Теперь это Haval Jolion. Раньше был Nissan Juke.

Haval Jolion — компактный китайский кроссовер. Модель собирают на заводе компании под Тулой с 2021 года. Стоит от 1,9 миллиона до 2,6 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Обычно автомобиль Анжелы стоит на Бердском шоссе, в районе остановки «Сеятель». Прошлым летом он попал в серьезное ДТП.