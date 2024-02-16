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Знаменитая Анжела из Новосибирска сменила машину

Источник:
Sibnet.ru
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Знаменитая надпись «Анжела», под которой, как считается, скрывается оказание сексуальных услуг в Новосибирске, теперь красуется на машине другой марки.

Фотографию новой машины «Анжелы» опубликовал телеграм-канал АСТ-54 Black. Теперь это Haval Jolion. Раньше был Nissan Juke.

Автомобиль Анжелы из Новосибирска
Фото: © АСТ-54 Black

Haval Jolion — компактный китайский кроссовер. Модель собирают на заводе компании под Тулой с 2021 года. Стоит от 1,9 миллиона до 2,6 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Обычно автомобиль Анжелы стоит на Бердском шоссе, в районе остановки «Сеятель». Прошлым летом он попал в серьезное ДТП.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда американец или британец кого то обвиняет в чём то это просто означает что он сам же этим и занимается...

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

Nik3316

Пусть с начало начнут с восстановления, Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Югославии...не забудут Израилю...