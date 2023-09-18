Машина знаменитой Анжелы попала в ДТП в Новосибирске

Автомобиль с надписью «Анжела» попал в массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске, владелица известной машины сильно повредила ее.

Фотография с места аварии появилась в телеграм-канале «АСТ-54». Машина с надписью «Анжела» стоит на трассе в Новосибирске уже около 30 лет. Это местный бренд на рынке сексуальных услуг.

«Влетела девушка в меня на Mitsubishi. Прям на скорости. И получилось, что машина моя полетела как будто. У меня первый раз такое. И я въехала в Suzuki. Ну и все. У машины той, что сзади, смят капот. У машины мальчика, который впереди стоит, сзади бампер и дверь замяты, а у меня и сзади, и спереди все смято. Я в середине», — рассказала корреспонденту НГС Анжела.

Согласно топу стоимости секс-услуг, Омск в числе дорогих городов, где заказать проститутку в Омске стоит 5 тысяч рублей в час. А соседний Новосибирск наоборот в ряде доступных — 2 тысячи рублей в час. Красноярск в середине списка — средняя цена — 3 тысячи рублей за час.