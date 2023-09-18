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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Машина знаменитой Анжелы попала в ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль с надписью «Анжела» попал в массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске, владелица известной машины сильно повредила ее.

Фотография с места аварии появилась в телеграм-канале «АСТ-54». Машина с надписью «Анжела» стоит на трассе в Новосибирске уже около 30 лет. Это местный бренд на рынке сексуальных услуг.

Фото: © t.me/teleact54

«Влетела девушка в меня на Mitsubishi. Прям на скорости. И получилось, что машина моя полетела как будто. У меня первый раз такое. И я въехала в Suzuki. Ну и все. У машины той, что сзади, смят капот. У машины мальчика, который впереди стоит, сзади бампер и дверь замяты, а у меня и сзади, и спереди все смято. Я в середине», — рассказала корреспонденту НГС Анжела.

Согласно топу стоимости секс-услуг, Омск в числе дорогих городов, где заказать проститутку в Омске стоит 5 тысяч рублей в час. А соседний Новосибирск наоборот в ряде доступных — 2 тысячи рублей в час. Красноярск в середине списка — средняя цена — 3 тысячи рублей за час.


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ЧП #ДТП #Новосибирск
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Топ комментариев

-Керя-

Англосаксы этого и хотят что бы Славян по меньше было на свете...

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...