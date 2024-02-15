Россия изменит порядок расчета платежей за ввоз автомобилей

Правительство с 1 апреля 2024 года внесет изменения в процесс расчета платежей за автомобили, ввозимые из других стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба кабмина.



Если таможенная стоимость автомобиля была занижена в стране экспорта, то при ввозе в Россию будет взиматься дополнительный утилизационный сбор, включающий недоплаченные налоги и сборы.

Данное решение направлено на создание равных условий как для физических лиц, так и для компаний, осуществляющих импорт автомобилей из стран ЕАЭС, а также тех, кто проходит растаможку в России с полной уплатой налогов и сборов.

Корректность расчетов будет контролироваться таможенниками, начисление недоплаченных налогов и сборов для включения их в утильсбор будет производиться по утвержденной правительством формуле.

Отмечается, что для автомобилей с электродвигателями, ввозимых из ЕАЭС, предусмотрено обязательное растаможивание на территории России.