НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Россия изменит порядок расчета платежей за ввоз автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
331 1

Правительство с 1 апреля 2024 года внесет изменения в процесс расчета платежей за автомобили, ввозимые из других стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба кабмина.

Если таможенная стоимость автомобиля была занижена в стране экспорта, то при ввозе в Россию будет взиматься дополнительный утилизационный сбор, включающий недоплаченные налоги и сборы.

Данное решение направлено на создание равных условий как для физических лиц, так и для компаний, осуществляющих импорт автомобилей из стран ЕАЭС, а также тех, кто проходит растаможку в России с полной уплатой налогов и сборов.

Корректность расчетов будет контролироваться таможенниками, начисление недоплаченных налогов и сборов для включения их в утильсбор будет производиться по утвержденной правительством формуле.

Отмечается, что для автомобилей с электродвигателями, ввозимых из ЕАЭС, предусмотрено обязательное растаможивание на территории России.

Еще по теме
Сибиряки выбрали подержанные KIA и Hyundai
Китайская компания раньше АвтоВАЗа назвала машину на кириллице
Представлен обновленный дизайн автомобиля «Атом». ФОТО
АвтоВАЗ улучшил безопасность Lada Vesta
смотреть все
Авто #Авторынок #Автоправо #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
Обсуждение (1)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Власти сообщили о множестве жертв после удара ВСУ по Белгороду
41
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
32
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
26
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам