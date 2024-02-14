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Дмитрий Киселев превратился в модного критика и разнес Макрона

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев оценил внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона, короля Швеции Карла XVI Густава и их супруг. Макрон «взял фрак в комиссионке», заявил телеведущий.

Киселев в программе «Вести недели» вспомнил о визите президента Франции в Швецию двухнедельной давности и решил разобрать их образы с официальной фотографии.

К нарядам первых леди у телеведущего претензий не возникло. Королева Сильвия выбрала платье из тафты «моднейшего в этом сезоне пурпурного оттенка». Брижит Макрон надела платье от Луи Виттон оттенка перванш (светло-голубой), чтобы подчеркнуть цвет глаз.

Королева Сильвия, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, Карл XVI Густав во время визита президента Франции в Швецию
Королева Сильвия, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, Карл XVI Густав
Фото: © кадр из видео «Вести недели»

«Для короля фрак — спецодежда, что-то вроде униформы, к которой он привык и чувствует себя превосходно. Фрачная пара по плечам, на брюках одна складка. Белый жилет выступает под передней частью фрака на палец, как и положено. Фалды сзади до подколенного выступа», — разобрал Киселев образ Карла XVI Густава.

И на контрасте с ним разнес Макрона. «Совершенно иное впечатление производит французский президент. Возникает ощущение, что фрак был взят в комиссионке, он явно с чужого плеча», — отметил Киселев.

По его мнению, Макрон продемонстрировал «небрежность, граничащую с неряшливостью».

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Uynachalnica

А Артемовск входит в эту ипотечную зону, или там Авдеевка?

Peperz

Ни разу за все время не учавствовал.

Qprovessional

Хорошо что в Иркутске оставляют уже 12% налогов, а 88% забирают, мы очень рады что где то запускают почти...

snoo

Поможите, люди добрые!Сами мы не местные,Голодаем и скитаемся.