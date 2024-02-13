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Сибиряки выбрали подержанные KIA и Hyundai

Источник:
Sibnet.ru
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Автолюбители Сибири в январе 2024 года предпочли южнокорейские бренды KIA и Hyundai при выборе автомобилей с пробегом, сообщила аналитики системы Pango Cars.

Третью позицию разделили между собой Nissan и Toyota. Пятерку замыкает отечественная Lada. С небольшим отставанием от российского автопроизводителя следует китайский бренд Chery c долей 6%, поэтому есть большая вероятность, что авто из Поднебесной в скором времени будет входить в топ-5.

Самой продаваемой моделью января среди подержанных автомобилей стала Kio Rio. Второе и третье места заняли Hyundai Creta и Hyundai Solaris.

Самый высокий спрос на вторичном рынке в Сибири был на автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Их количество составило почти треть от всего объема продаж — 29%. Около четверти автолюбителей приобретали транспортное средство с пробегом от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей (24%) и 17% – от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей. 16% сибиряков выбирали авто с пробегом от 2 миллионов рублей, 14% — до 500 тысяч рублей.

В январе автовладельцы Сибири чаще всего приобретали легковое транспортное средство с пробегом от 100 тысяч до 200 тысяч километров (40%), более трети (35%) до 100 тысяч километров и четверть (25%) от 200 тысяч километров.

«В 2024 году российский рынок автомобилей с пробегом продолжит рост, однако он не будет столь же интенсивным, как был в 2023 году. В лучшем случае, продажи в этом году увеличатся на 10%. Дополнительное ускорение может появиться во второй половине текущего года при условии понижения ключевой ставки Центробанком. Тогда покупка автомобиля с пробегом станет доступнее», — отметила пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.

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