Загадка со спичками стала популярной в Сети

Изображение уравнения с помощью спичек набирает популярность в социальных сетях. По условиям задачи, требуется переложить единственную спичку, чтобы пример с точки зрения математики стал правильный.

Изначально уравнение ошибочное: «9-0=5». Для решения задачи не требуется глубоких знаний математики — найти верный ответ может как взрослый, так и ребенок. Достаточно внимательно рассмотреть все спички.

Необходимо переставить единственную спичку Фото: © Sibnet.ru

Если быстро решить пример не получается, можно воспользоваться подсказкой — для правильного ответа потребуется видоизменить одну из цифр. Решение головоломки приведено ниже. Чтобы проверить свой вариант, достаточно выделить мышкой скрытый текст в следующем абзаце.

Для превращения примера в математически правильный достаточно убрать одну спичку из цифры девять, чтобы превратить ее в пятерку. После этого приложить к минусу, превратив его в плюс. Теперь пример верен: 5+0=5.

Решение задачи приведено в скрытом абзаце выше по тексту.