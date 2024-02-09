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Кологривый продолжил издевательства над Акиньшиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @akinshok2013

Актер Никита Кологривый опубликовал новое видео с подготовки к съемкам фильма «Возвращение попугая Кеши», где в очередной раз унизил коллегу Оксану Акиньшину.

На видео Кологривый показал команду визажистов, которые перевоплощают актеров к съемкам.

«А вот, значит, Оксана (резко перевел камеру на визажиста) ой-ой-ой, а эту мадемуазель вы все знаете. Это лучший мейкап-дизайнер страны», — сказал он, подчеркнув свое неуважение к коллеге по фильму.

Затем актер снял себя и рассказал, что описывает подготовку к съемкам фильма, где он «естественно в главных ролях».

«Я скандальная звезда. Я должен быть в главных ролях», — пошутил Никита Кологривый.

Ранее он также снял Оксану Акиньшину для своего телеграм-канала, где назвал ее «замечательной актрисой с высшим образованием и красным дипломом». При этом известно, что актриса вообще не имеет никакого образования.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...