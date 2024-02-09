Кологривый продолжил издевательства над Акиньшиной

Актер Никита Кологривый опубликовал новое видео с подготовки к съемкам фильма «Возвращение попугая Кеши», где в очередной раз унизил коллегу Оксану Акиньшину.

На видео Кологривый показал команду визажистов, которые перевоплощают актеров к съемкам.

«А вот, значит, Оксана (резко перевел камеру на визажиста) ой-ой-ой, а эту мадемуазель вы все знаете. Это лучший мейкап-дизайнер страны», — сказал он, подчеркнув свое неуважение к коллеге по фильму.

Затем актер снял себя и рассказал, что описывает подготовку к съемкам фильма, где он «естественно в главных ролях».

«Я скандальная звезда. Я должен быть в главных ролях», — пошутил Никита Кологривый.

Ранее он также снял Оксану Акиньшину для своего телеграм-канала, где назвал ее «замечательной актрисой с высшим образованием и красным дипломом». При этом известно, что актриса вообще не имеет никакого образования.