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Путин назвал Маска неудержимым и умным человеком

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону дал оценку деятельности американского предпринимателя Илона Маска.

В ходе интервью Карлсон попросил Путин прокомментировать новость о том, что нейротехнологическая компания Маска Neuralink недавно вживила имплант в мозг человека.

«Я думаю, что Маска остановить невозможно, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Маск умный человек. «Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», — предложит президент России.

Сам Макс считает, что что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...