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Мэр Новокузнецка распорядился установить памятник Сталину

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов дал распоряжение найти место для установки памятника Иосифу Сталину, об этом глава города заявил в прямом эфире программы «Утро с мэром».

«Дал поручение своим градостроителям, руководителям районов подумать, где же можно все-таки поставить некую экспозицию. Сталин вызывает очень много противоречий, есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но в целом благодаря ему было сделано очень много», — сказал Кузнецов.

Мэр Новокузнецка добавил, что это «нужно сделать так, чтобы не обидеть никого».

Новокузнецк носил имя Сталинск с 1932 по 1961 годы. В городе было несколько памятников Сталину: самый величественный стоял на площади Побед с 1936 по 1956 годы.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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